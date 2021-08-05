Fenerbahçe Kadın Voleybol takımında da forma giymiş olan Kim Yeon-Kyung’un kaptanlık ettiği Güney Kore Kadınlar Voleybol Takımı, Filenin Sultanları'nı 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3-2 mağlup etti. Maç sonrası Türkiye'de orman yangınları çıktığını öğrenen Yeon-Kyung, destek olmak için harekete geçti. G. Koreli kaptan "Kore takımının adına yangından zarar gören Türkiye’ye bağışta bulunalım" dedi. Onun bu hareketine G. Kore halkı da destek verdi. G. Koreli sosyal medya kullanıcıları "Türkiye yanıyor. Muhteşem performansları için Türk sporcuları destekleyelim" diyerek "#teamkorea" "#Kimyeongkyung" etiketleriyle bağışta bulunmaya başladı.
Bunun üzerine 'Dikili ağacım var' internet sitesinden yayımlanan bağışçı listesinde G. Koreliler bir anda üst sıralara çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Kim Yeon-Kyung adına fidan bağışlamaya ne dersiniz? Bence harika bir fikir", "Beş tane fidan bağışladım bile", "Türkiye’de yangın çıktığını voleybol maçı izlerken öğrendim" gibi mesajlar paylaştı.
Bakanlıktan fenomen Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusu Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şahan Gökbakar'dan yangın provokatörleri uyarısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde evi bulunan ve yangınlardan etkilenen Şahan Gökbakar sosyal medyadan paylaştığı videolarla yangına dikkat çekiyordu. Gökbakar son yayınladığı videoda bir taraftan yangınla uğraşırken diğer taraftan da bölgedeki provokatörlerle uğraştıklarına değinerek jandarmadan yardım istedi.
Güney Kore halkı Türkiye için seferber oldu
Güney Kore Kadınlar Voleybol Takımı, 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları'nı yendikten sonra Türkiye'deki orman yangınları için seferber oldu. G. Kore halkı da bu seferberliğe katıldı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol takımında da forma giymiş olan Kim Yeon-Kyung’un kaptanlık ettiği Güney Kore Kadınlar Voleybol Takımı, Filenin Sultanları'nı 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3-2 mağlup etti. Maç sonrası Türkiye'de orman yangınları çıktığını öğrenen Yeon-Kyung, destek olmak için harekete geçti. G. Koreli kaptan "Kore takımının adına yangından zarar gören Türkiye’ye bağışta bulunalım" dedi. Onun bu hareketine G. Kore halkı da destek verdi. G. Koreli sosyal medya kullanıcıları "Türkiye yanıyor. Muhteşem performansları için Türk sporcuları destekleyelim" diyerek "#teamkorea" "#Kimyeongkyung" etiketleriyle bağışta bulunmaya başladı.
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