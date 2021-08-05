Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen Turkovac'ın, Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmasına devam ediliyor.

"AŞI ÇALIŞMASI İÇİN GÖNÜLLÜ OL"

Daha önce gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, "enabiz.gov.tr" sitesinden alınıyordu. Başvurular, e-Nabız mobil uygulamasına eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümünden de alınmaya başlandı.

İlgili bölümden Turkovac'ın hem Faz-3 çalışması hem de Kovid-19 aşısının üçüncü dozu olarak uygulaması için başvuru yapılabiliyor.

Turkovac'ın 3. doz klinik çalışması başladı Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını açıkladı.

Turkovac’ın Faz-3 çalışmaları: Gönüllüler aşılanıyor İlk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanmasına devam ediliyor. Aşılamayla ilgili konuşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “Şu anda yerli aşımıza büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Bunun dışında TÜSEB’in desteklemiş olduğu başka aşı çalışmaları da var. Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı aşı çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz” dedi.