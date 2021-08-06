Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemal Kılıçdaroğlu; İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla ile birlikte THK’yı ziyareti sonrasında THK’nın çalışabilir uçağının olmadığını itiraf etti. Bir gazetecinin “Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?’ sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, ‘Hayır, şu anda yok’ dedi.

Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na: Sana Mardin’den oy çıkmaz Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler Gara şehidi Vedat Kaya’nın evine bayram ziyaretine geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe girişimi için “tiyatro” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine skandal açıklamalarda bulundu.