Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonların ardından köşeye sıkışan PKK, sona yaklaştı. Bu kapsamda, PKK'dan kaçan bir terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ikna çalışmaları sonrasında teslim oldu.

AİLESİYLE BİR ARAYA GETİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya ait bir kamptan kaçan teröristin Türkiye sınırına yakın köye sığındığı bilgisi alınması üzerine hemen harekete geçildi.

Kimliği belirlenen teröristin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ailesine ulaşan TSK unsurlarınca gerçekleştirilen ikna çalışmalarının ardından örgüt mensubu hudut hattında teslim oldu.

Sorgulamasının ardından terörist, ailesiyle bir araya getirildi.

5 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama ile 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu öğrenildi.

1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu Son dakika haberi... Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 79'a yükselmiş oldu.

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Bölücü terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Örgütten kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.