Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.01'de ve 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü.

Ege beşik gibi! Datça'da bir deprem daha Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Datça'da 13.52'de bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika deprem! Kayseri'de deprem oldu Afad, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 15.38'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.