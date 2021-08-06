Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Prof. Dr. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. MEB, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sosyal medya hesabının olmadığını ve duyuruların MEB sosyal medyası üzerinden yapılacağını duyurdu.
İşte o açıklama
Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Ziya Selçuk'tan görevi devralan Özer, Eylül'de okulların açılmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı görevine Mahmut Özer atandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.