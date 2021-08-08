Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 Ağustos tarihinde Türk Hava Kurumunu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilerin “Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?” sorusuna “Hayır, şu anda yok. Uçakların bakımı gerekiyor, yedek parça sorunu var. En hızlı üç ayda bir uçağı ayağa kaldırabilirlermiş” cevabını verdi. Ancak bir gün sonra katıldığı canlı yayında tam tersi açıklamalarda bulunan CHP Lideri aynı soruya “Türk Hava Kurumu şu anda yangın alanında, hem uçak hem helikopteri var” dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da Kılıçdaroğlu’nun farklı açıklamalarıyla ilgili “Kılıçdaroğlu dün THK ziyaretinin ardından ‘Çalışabilir uçak yok’ demişti, bugün ‘Var’ diyor. Kendi bir şey söylüyor, grup başkan vekilleri başka şey söylüyor” ifadelerini kullandı.

THK bahçesi hurdalık gibi Her yangında gündeme gelen Türk Hava Kurumunun bahçesi âdeta hurdalık gibi. CHP’li belediyelerin para toplayıp ayağa kaldırmayı planladığı uçakların hâli evlere şenlik.

CHP lideri Kılıçdaroğlu kendini yalanladı Orman yangınlarından sonra THK’nın uçaklarının neden kullanılmadığını soran CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, dün de uçakların çalışmadığını söyledi.