Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas’ta esnaf ziyaretlerinde bulunduktan sonra Sivas’ın Zara ilçesine geçti. Burada kendisini bekleyen partililere mini bir miting düzenledi. Miting sırasında yanlarında çocuk bulunan bir aile Akşener’i istifaya çağırdı. Akşener 'sen istiyorsan istifa ederim' şeklinde cevap verince bu defa vatandaş 'FETÖ’cüsün’ şeklinde tepki gösterdi. Partililer aileye müdahale etmek isteyince arbede çıktı. Polis tarafları ayırdı.

Akşener'den vatandaşa 'haram olsun' tepkisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bartın’ın Kumluca beldesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın “Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun” sözlerine tepki gösterdi.