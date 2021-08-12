Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında, PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

PKK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Bu geismenin akabinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PKK propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı Ankara TEM ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan sanıklar hapis cezasına çarptırıldı Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.