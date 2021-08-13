Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa – Siverek yolundaki 13. kilometresindeki iki mısır tarlasının arasından geçen Batman Dörtyol boru hattı, zarar gördü. Tonlarca petrol boşa aktı.

METRELERCE YÜKSEKLİĞE PETROL FIŞKIRDI

Yolun kenarındaki mısır tarlarının arasındaki kaya ve taşları temizleyen bir iş makinesi boru hattına zarar verdi. Delinen boru hattından metrelerce yüksekliğe petrol fışkırırken Şanlıurfa – Siverek yolu trafiğe kapandı. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından çevrede güvenlik tedbiri alındı. Boşa akan tonlarca petrol nedeniyle de mısır ve tarlalarda zarar gördü. Çevreye gelen yetkililer tarafından kontrol altına alınırken bir çok çiftçinin tarlası zarar gördü. Çevredeki vatandaşlar ise cep telefonlarının kameralarıyla o anları görüntüledi. Çalışma işlemleri ise devam ediyor.

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