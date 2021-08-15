Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Salgın, dev orman yangınları, önüne gelen her şeyi silip süpüren seller...Peş peşe gelen afetler komplo şüphelerini de akıllara getiriyor. Gazeteci Haluk Özdil aynı anda dünyayı saran yangınların sadece küresel ısınma ile izah edilemeyeceğini söyledi. Özdil, karanlık odakların insan varlığına dönük kirli planları olduğuna dikkat çekiyor ve insan varlığını hedef alan küresel ölçekte bir asimetrik savaşın yürütüldüğünü iddia ediyor.

HEDEFLERİ YARI İNSAN YARI ROBOT

Ormanları yakma sebeplerinden biri de planladıkları dijital insan tipi ile ilgili. Çünkü ormanlar Starlink (Elon Musk’ın dünyanın etrafına yerleştirmeye çalıştığı uydular ağı) uydu sistemlerine zarar veriyor. Dünyanın canlı dengesini değiştirmeyi hedefleyen odakların yarı insan, yarı robot bir varlık ikame etmeye çalıştığını vurgulayan Özdil “Chip ve HES kodları üzerinden bu durumun provası yapılıyor’’ dedi. Özdil “Bitki üretimini tekelleştiren hibrit tohum ve suni et teknolojisi bu amaçla geliştirildi. Bu her alana uyarlanacak. Dünya İsrail ve ABD’li birkaç şirkete mahkûm durumda. Kadim ve doğal bitki özlerini yok ettiler. Şimdi sera gazı salıyor bahanesi ile inek ve benzer hayvanları yok etmeye hazırlanıyorlar. Önümüzdeki dönem suni kıtlık deneyecekler’’ diye konuştu. Özdil, dünyayı kontrol etme amacı güden yapıların 2060 yılını hedef olarak belirlediğini aktardı.

Muğla’nın orman varlığı yüzde 8 azaldı 29 Temmuz öncesi yüzde 68’i ormanlık alan olan Muğla’da son yangınlardan sonra bu oran yüzde 60’a düştüğü açıklandı.

Dikkat çeken araştırma: Orman yangınları, Covid'in yayılmasına yol açtı ABD'de yapılan bir araştırmada orman yangınlarından kaynaklanan dumanın akciğerin savunmasını zayıflatarak Covid-19 vakalarının ve ölümlerinin artırdığı sonucuna ulaşıldı.