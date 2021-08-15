Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Batı Karadeniz’i selle mücadele verirken karşılaşılan manzaralar herkesi derinden üzmeye devam ediyor. Sinop’un Babaçay köyü de selin yaşandığı yerlerden bir tanesiydi.

SEL FELAKETİYLE 30 EV YIKILDI

Babaçay köyünde 60 hane bulunurken selden dolayı 30 ev yıkılmış durumda. Selin boyutunun ne derece büyük olduğunu köprünün üzerinde kalan tomruklarla gözler önüne seriyor. Sel felaketinden sonra köy sakinleri yıkılan evlerini terk etmeye başladı. 3 gün aradan sonra kara yolu ulaşımı sağlandığı köyde mahsur kalanlar için de temel ihtiyaç yardımı yapılıyor.

“EVİN ÇATISINDA MAHSUR KALDIK”

Evin çatısında mahsur kalan 82 yaşındaki Haşim Aydın, sel sularının ortasında kaldığını belirterek, “Evin üzerinde mahsur kaldık. Sel evin iki tarafından gelince biz dışarı çıkamadık. Yani evin üzerinde kaldık. Ne aşağıdan, ne önden, ne bir yerden. 3 kişi kaldık. Helikopter gelene kadar 5-6 saat bekledik üstünde” dedi.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD yaşanan sel felaketinde; Kastamonu'da 48, Sinop'da 9, Bartın'da 1 kişi olmak üzere 58 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini duyurdu.

Hedef küresel kıtlık Dünya salgınla mücadele ederken küresel boyutta yaşanan dev orman yangınları, sel felaketlerinin “küresel komplonun parçası” olduğu ileri sürüldü.

Bakanlar sel bölgesinde Bakan Soylu, Bakan Kurum ve Bakan Dönmez sel bölgesine giderek son durum hakkında açıklama yaptı. Soylu, şu ana kadar 77 kayıp ihbarının olduğunu duyurdu