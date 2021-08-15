Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin deprem ve yapı stoğu araştırmasında kritik bir tespit yer aldı.

İBB'nin çalışmasında Binaların demir kalitesi, beton dayanıklılığı, yapı özellikleri incelendi. Şehirdeki binaların deprem analizi yapıldı.

48 BİN AĞIR HASAR, 150 BİN BİNA ORTA HASAR ALABİLİR

Rapora göre; söz konusu büyüklükteki depremde tahminlere göre; 48 bin bina ağır hasar, 150 bine yakın bina da orta hasar alabilir.

Rapora ilişkin açıklama yapan İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Aydoğdu, 2000 yılı öncesi inşa edilen 790 bin yapı içinden mekanik bilgilerin toplanarak bina bazında risk sıralaması yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Bunun için adrese dayalı tespite başladıklarını söyleyen Aydoğdu, "Bu verileri sahadan topladığımız verilerle daha gerçekçi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

HALİÇ'İN BATISI TEM'İN GÜNEYİ RİSKLİ

Raporda Haliç'in batısında ve TEM'in güneyinde kalan bölgelerin zemin olarak ve faya yakınlık bakımından diğer bölgelere göre daha hassas bir yapıda olduğu değerlendirmesine de yer verildi.

ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Belediye ekipleri yıl sonuna kadar 39 ilçedeki incelemeleri tamamlamayı hedefliyor. Araştırma sona erdiği zaman rakamların belli oranlarda değişişebileceği ifade ediliyor. Risk analizi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.