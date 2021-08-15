Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Son 24 saatte 281 bin 184 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında düşüş devam ederken vefat sayısındaki artış dikkat çekti.



KOCA'DAN TEDBİR VE AŞILAMA PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedbir ve aşılamaya dikkat çekerken, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" ifadelerini kullandı.



14 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 19.949 koronavirüs vakasının tespit edildiğini ve 145 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



13 ağustos koronavirüs vaka tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 16 bin 492 kişi iyileşti, 157 kişi hayatını kaybetti.