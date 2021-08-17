Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’daki olaylardan ötürü son derece endişeli olduklarını vurgulayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,"Afganistan'da durum son derece ciddi ve endişe verici. Derinden endişeliyim" dedi.

“BÖLGEDE KALMA NİYETİMİZ YOKTU”

Bölgede kalma niyetlerinin olmadığını belirten Jens Stoltenberg, “Afganistan'da sonsuza kadar kalma gibi bir niyetimiz hiç olmadı. Şu anda bölgede hiç askerimiz yok ve durumun nasıl geliştiğine bakın” ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere’ye teşekkür etti.

“BÖLGEDE HER ZAMAN RİSK VARDI”

Bölgedeki risklerden de bahseden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Taliban'ın kontrolü yeniden ele geçirmesi gibi bir risk hep vardı" dedi. İnsan haklarıyla ilgili durumları inceleyeceklerini de vurgulayan Jens Stoltenberg, “NATO'nun Afganistan'da olduğu yıllar boyunca güçlü sesler ve önemli bir ilerleme olduğunu gördüm. Afganistan'da kadın hakları başta olmak üzere insan haklarıyla ilgili durumu yakından izlemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“HAVALİMANINI AÇIK TUTMAK ÖNCELİĞİMİZDİ”

Havaalanında yaşanan kaoslarla ilgilide konuşan Stoltenberg “Havalimanını açık tutmak önceliğimizdi. Sadece kendi çalışanlarımız için değil, ülkede risk altında bulunan Afganların da çıkmalarına yardımcı olmak için havalimanının çalışmaya devam etmesini sağlamak çok önemliydi. Bu insanlara yardımcı olmayı başardık, müttefikler hala havalimanında ve havalimanı şu anda çalışır durumda" dedi.”

“İKTİDAR DEVRİNİN BARIŞCIL ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİ ÖNCELİĞİMİZ”

Afganistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Afganistan'daki durum giderek evriliyor. Şu anda en önemlisi iktidar devrinin barışçıl şekilde gerçekleştirilmesi. NATO askeri operasyonu bitiriyor ama diğer alanlarda özellikle uluslararası kuruluşların insan hakları gibi alanlarda destekleri devam edecek. NATO Liderler Zirvesi sonrasında verilen mesaj da bu yöndeydi" dedi.

“30 MÜTTEFİK ANLAŞARAK ÇEKİLMEYE KARAR VERDİK”

ABD’nin Afganistan’dan çekildikten sonra diğer NATO üyelerinin Afganistan’da kalmasının mümkün olmadığını belirten Jens Stoltenberg , "ABD çekilme kararı aldıktan sonra diğer NATO üyelerinin Afganistan'da kalması mümkün değil, 30 müttefik anlaşarak çekilmeye karar verdik" dedi.