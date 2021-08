Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmeye giden terör örgütü PKK’nın 3 kişilik sözde yönetim takımı, Sincar’dan çıkamadan SİHA’larca etkisiz hâle getirildi. Araç içerisinde, terör örgütü PKK’nın bölgedeki sözde üst düzey isimlerinden Said Hasan da bulunuyordu. PKK’nın Sincar uzantısı YBŞ’nin sözde komutanı Said Hasan’ın, 3 yıl önce etkisiz hâle getirilen PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyesi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden’in yakın adamı olduğu öğrenildi. Said Hasan’ın, Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika’daki Türk askerî üssüne yapılan ve 1 askerimizin şehit olduğu saldırının planlayıcısı olduğu belirtiliyor.

Bu arada Millî Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinde 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Paylaşımda, huzur ve güvenliğin teminatı Türk komandolarının, 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 1’i de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdiği kaydedildi.

Öte yandan bakanlık, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Pençe Şimşek bölgesinde 3, Şırnak'da 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Eren-13 Operasyonları kapsamında 3, Milli Savunma Bakanlığı'da Pençe Şimsek Harekatı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 8 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava kuvvetleri tarafından öldürüldü.