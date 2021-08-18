Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletinde devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Dorado'da hafta sonu çıkan Caldor yangınının dün şiddetini arttırmasıyla Grizzly Flats kasabası tahliye edilirken, 2 kişi yaralandı

51 BİN HANENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Çıkan yangında çok sayıda yapının zarar gördüğü ve 30 bin dönümlük alana yayıldığı, Sierra Nevada bölgesinde ilerlediği belirtildi. Eyalet genelinde faaliyet gösteren elektrik şirketi Pacific Gas&Electric, şiddetli rüzgarların elektrik hatlarına zarar vermesini ve alevlerin farklı alanlara sıçramasını önlemek amacıyla 18 yerleşim yerinde yaklaşık 51 bin hanenin elektriğinin kesildiğini duyurdu.

17 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

California Acil Servis Ofisine göre birkaç bölgede zorunlu tahliye emirleri verilirken, şu ana kadar 17 bine yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. California Valisi Gavin Newsom, yangınla mücadele kapsamında El Dorado'da acil durum ilan etti.

İzmir’deki orman yangını kontrol altında ​ İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yine orman yangını çıktı Muğla ve Aydın'da geçen hafta alevlerin kontrol alındığı bölgeden tekrar alevler yükselmeye başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale’de orman yangını: 'Sıkıntılı bir durumumuz yok' Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Bir traktörün römorköründen çıktığı ifade edilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.