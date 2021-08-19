Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HSK ikinci dairesi tarafından görevden alınan mahkeme başkanı Ö.İ.,’nin örgüt lideri olarak yargılanan E.B’ye ait olduğu öğrenilen otelin restoranında aynı masada otururken fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Görüntülerin basında yer almasının üzerine hakkında soruşturma başlatılan mahkeme başkanı, müfettişlerin ön incelemesini tamamlanmasının ardından açığa alındı. Hakkında ‘suç işlemek için örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmî belgede sahtecilik’ ve ‘tefecilik’ suçlarından yargılanan E.B., kendisini yargılayan Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’yla alkol dolu masada yemek yerken görüntülenmişti. Gizlice çekilen fotoğrafın ise ne zaman çekildiği belirtilmedi.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Davasına baktığı iş insanıyla yemek yerken fotoğraf çektiren Antalya Manavgat Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ö.İ., Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden alındı.