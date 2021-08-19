Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'dan kaçmak isteyenler Kabil'deki Hamit Karzai Havaala'ına akın etti. Türkiye ise vatandaşlarını kurtarmak için tahliye operasyonu başlattı. Mahsur kalan Türk vatandaşları arasında hemşire İrem Kahraman ise havalaanı giriş kapısında mahsur kaldı. TGRT Haber, 20 yaşındaki İrem Hemşire'nin hikayesini dünyaya duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesi ile Türk askeri, İrem Kahraman'ı bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye götürdü. İrem Hemşire bu sabah 273 kişiyi taşıyan tahliye uçağı ile İstanbul'a indi ve TGRT Haber canlı yayınına katıldı.

Bilmedikleriniz programında Erol Köse ve Sevad Türküsev'in sorularını cevaplayan İrem Hemşire, yaşadıkrlarını anlatırken sevin gözyaşlarını tumamadı.

TÜRK ASKERİNİ GÖRÜNCE SARILDIM, KENDİMİ TÜRKİYE’DE HİSSETTİM

Kahraman, “Türkiye’de olmaktan çok mutluyum, sağ salim gelebildik. Olayların şokunu halen yaşıyorum, burada olduğuma inanamıyorum. Türk askerlerini görünce kendimi Türkiye’de sandım, öyle güvende hissettim. İnanılmaz sevinçliydim. Türk askeri olmasa oradan çıkamazdık” dedi.

TGRT HABER SESİMİ DUYURDU

Taliban’ın Kabil’i kontrol altına almasıyla Kabil Havalimanına geldiğini belirten Kahraman, tahliye uçağını kaçırışını şöyle anlattı: “15 Ağustos’ta Kabil Havalimanına gittik, Türkiye’den uçak gelmişti. Uçağa binmeye hazırlanıyordum. Taliban geldi denilince havalimanı yetkilileri kaçtı, ortalık bir anda karıştı. Öyle bir kaos oldu ki herkes birbirini eziyordu, insanlar çığlıklar atıyordu, ateş açılıyordu. Kıyamet yeri gibiydi. Gece de bomba sesleri, çatışma sesleri, silah sesleri vardı. Öncesinde dönmeyi düşündüm ama bilet bulmadım.”

Kahraman, özellikle TGRT Haber’e sesini duyurmasından dolayı teşekkür ederek, “Sizin sayenizde sesimi duyurabildim. O gece elektrikler kesildi, anlık gelen bir internetle sizinle bağlantıya geçebildim” diye ekledi.

TÜRKÜM DEYİNCE KIRBAÇLAMADILAR

Afganistan’da bulunduğu sürede “Ya Türk askeri bizi kurtaracak ya da öleceğiz” diye düşündüğünü belirten Kahraman şöyle konuştu:

“Ceketimi çıkarınca bir Taliban üyesi elektrikli kırbaçla vurdu, Harami diye bağırdı. Türk’üm deyince bıraktı. Bir süre ceketime gömülü halde öylece durdum. Korkudan kırbacın acısını bile hissetmedim. Başörtülü olmam beni kurtardı.”

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Cumhurbaşkanının ülkeyi terketmesiyle birden panik havası oluştuğunu söyleyen İrem Hemşire "Ülkedeki yolsuzluklardan dolayı 'İyi ki Taliban geldi. Kurtulduk. Artık devletimiz olacak' diyen Afganlar vardı" diye konuştu.

İrem Hemşire Türkiye'nin Afganlar için adeta bir cennet olduğunu belirtirken Türkiye'nin gücünü orada hissettiklerini vurguladı.

TÜRKİYE’YE DÖNÜNCE ANLADIM

Programa telefonla katılan Türk mühendis Cem Ayşen ise Türkiye’nin çok başarılı bir tahliye operasyonu gerçekleştirdiğini belirterek “Nasıl kurtarıldığımızı anlamadık. Türk yetkililere çok teşekkür ederim” dedi. Taliban’ın ülkeyi bu denli hızlı bir şekilde kontrol altına almayı beklemediklerini belirten Ayşen, “Ne olduysa Pazar günü oldu, biz beton dökmeye hazırlanıyorduk. Bir anda sirenler çalmaya başladı, evlerimize kapandık” diye konuştu. Ayşen, Türk askerinin kendilerine güven verdiğini kaydederek Türkiye’ye döndüğünde yaşadığı duyguları şöyle anlattı: “Bu kez kurtulduk dedim. Ülkeme ayak bastığımda yaşadığım duyguyu tarif edemem. Kızımı görünce çok mutlu oldum. Nasıl bir beladan kurtulduğumuzu Türkiye’ye dönünce anladık” diye konuştu.

TÜRK ASKERİ BİZİ RAHATLATTI

Dün gece 3’te Türk yetkililerin yönlendirmesiyle Kabil Hamit Karzai Havalimanı'na geçtiğini belirten Ayşen yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Havalimanının askeri tarafındaydık ve uçaklara koşan Afganlar ile bir ilgimiz yoktu. Gece 3’ten sabah 9:30’a kadar bekledik. Ancak havalimanının diğer ucunda yüzlerce Afgan, sivil taraftan askeri tarafa doğru koşmaya başladı. İnsanlar uçağın kalkış mesafesindeydiler. THY insanlara çarparız diye riske girmediler. Türk askerleri Afganları uzaklaştırmaya çalıştı ama silahsız insanlar olduğu için bir şey yapmadılar, biraz korkutmaya çalıştılar. Sonra ABD helikopteriyle insanları dağıtmaya çalıştılar ancak başarılı olmadılar. Aprona geri döndük, dönemeyeceğiz diye çok korktuk. Yarım saat sonra Afganları uzaklaştırmayı başardılar. Sonra Türkiye’ye dönebildik.”