Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de yaşayan Hüsnü Can, binbir zahmetle 5 bin kişi içerisinden 49. olarak kazandığı askerî okuldan ikincilik ile mezun oldu. Göreve başladıktan sonra 28 Şubat postmodern darbesi ile ihraç edilen Hüsnü Can o zorlu dönemi İhlas Haber Ajansına anlattı. Tütün çapasından kazandığı yevmiyesini biriktirerek askerî okula gittiğini belirten Can, Deniz Kuvvetlerinden 1996 Aralık ayındaki Yüksek Askerî Şûra ile ordudan disiplinsiz ve ahlaki durumdan ihraç edildiğini söyledi. O dönemde eşiyle yaşadığı anısının kendisinde yara bıraktığını belirten Can “Eşim hamile ve askerî hastaneye kontrole götürüyorum. Kapalı olduğundan dolayı servise ikimiz ön taraftan binemedik. Kendim ön taraftan, eşimi ise arka taraftan bindirdim. Beraber görünmeyelim diye oldu ve bu benim içimde bir yaradır hâlen daha. Atıldıktan sonra piyasada iş arayan duruma düştük. Astsubayken normal maaşım, sosyal güvenliğim, eşime ve çocuğuma bakma hakkım varken iş arayan işsiz hükmüne geldik. Yaşımız belli yere geldiğinden dolayı, çünkü ben başçavuş rütbesinden atıldım ve gittiğimiz kapıların çoğundan geri döndüm. ‘Yaşın geçmiş, bu yaştan sonra bir şey yapamazsın’ diye bize çoğu insan geri döndürdü” dedi.

“BİR SUÇ İŞLEMEDİM”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar hakkında sevinçli olduğunu kaydeden Can, karardan duyduğu mutluluğu şu sözlere ifade etti: Yargıtay ve yargımız bu kararı vermekte yerden göğe kadar haklı. 3 bin kişiyi mağdur etmek ne demek. İrtica ve başı kapalı diye sosyal güvenliksiz ve doktorsuz bıraktılar. Bunların acısını Allah’tan diliyorum. Bu kararı duymak mutluluk ötesi bir şey. Bana haksız yere bunları yaptıkları için çeksin cezalarını. Ben yüz kızartıcı bir suçtan atılmış olsam o zaman beni atmakta haklı diyeceğim. Ama benim eşim kapalı ve namaz kılıyoruz diye bizi atamazsın.

6 İSİM DAHA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol, dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ile emekli Tuğgeneral İdris Koralp infaz bürosundaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

28 Şubat davası: Emekli generaller cezaevinde 28 Şubat davasında alınan müebbet hapis cezası kararları Yargıtay tarafından onandı. Hükmün kesinleşmesinin ardından davada yargılanan 14 sanık hakkında infaz süreci başlatıldı. Emekli Orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilen generallerin rütbeleri de sökülecek.

