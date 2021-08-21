Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında darbeden zanlı yakalandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz.

İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.