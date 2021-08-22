Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından gelişmeleri yakından takip eden Ankara, ülkede durumun normale dönmesi ve bir an önce güvenliğin sağlanması için yoğun çaba gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu birçok mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Merkel ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefon diplomasisinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN 15 GÖRÜŞME

Çavuşoğlu ise son 6 günde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yanı sıra 14 ülkenin dışişleri bakanları ile görüştü. ABD, Rusya, Çin, Almanya, Azerbaycan, Katar, Özbekistan, Tacikistan, Danimarka, Gürcistan, Hırvatistan, Güney Kore ve Avustralya Dışişleri Bakanları ile telefonla Afganistan’daki gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, ayrıca resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Ürdün’de de, Ürdünlü mevkidaşı ile bir araya gelerek konuyu değerlendirdi. Çavuşoğlu, ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edildi. Çavuşoğlu önceki gün de video konferans yoluyla, Afganistan konulu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. NATO üyesi ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile Afganistan’daki son durum, Afgan göçü ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Taliban kapı kapı dolaşıyor Taliban’ın, ABD ve NATO güçleriyle çalışmış kişilerin peşine düştüğü, teslim olmak istemeyenlerin ailelerini hedef aldığı iddia edildi.

Milyarlarca dolarlık teçhizat Taliban'a geçti ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle de Taliban’ın, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askerî teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyor.