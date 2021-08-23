Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Mithat Sancar, bir sonraki ittifaklarının Öcalan’a özgürlük ittifakı olacağını söyledi. 2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor. Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı. Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında HDP gerginliği yaşanıyor. CHP ise HDP’yi ittifakta tutmak istiyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Şırnak halk buluşmasında skandal bir çağrıda bulundu. Sancar burada, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi ve HDP’nin bir sonraki ittifaklarının Öcalan’a özgürlük ittifakı olacağını belirtti.

HDP'den sözde 1915 olaylarına skandal destek! Tepki yağıyor: Peş peşe sert açıklamalar Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen HDP, her sene olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan'da 1915'teki sözde Ermeni soykırımına destek verdi.

HDP'den yüzsüz açıklama! 13 kişiyi PKK'nın katlettiğinden şüpheleri varmış Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den, 13 Türk vatandaşının şehit edildiği olayla ilgili skandal bir açıklama geldi.