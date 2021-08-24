Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca verileri paylaşırken vaka sayıların azalmadıkça kayıpların da azalmayacağını belirterek, ''Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım'' diye uyarıda bulundu.

"DÜNYADA 7. SIRADAYIZ"

Koca açıklamasının devamında ''Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız'' dedi.

Bakan Koca’dan ebeveynlere ‘6 Eylül’ mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden ebeveynlere çağrıda bulundu. Bakan Koca, 6 Eylül’de okulların yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlatarak, “Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer” dedi.

Bakan Koca: Yeni bir kapanma gündemde yok Türkiye'deki delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90’ı geçtiğini söyleyen Bakan Koca, 'yeni bir kapanma olur mu' sorusuna cevap verdi.