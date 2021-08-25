Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehmet Seman, gazetemize yaptığı bilgilendirmede olayın bölge denklemi ve terör faaliyetleri ile yakın ilişkisi olduğunu söyledi. Seman, Süleymaniye merkezli KYB yapılanmasında son dönem yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Mehmet Seman “Celâl Talabani’nin yeğeni ve KYB Eş Başkanı Lahor Talabani ile PKK arasında yoğun bir işbirliği var. KYB yönetiminde istihbarat ve emniyet birimlerini elinde tutan Lahor’un terör örgütü ile yürüttüğü faaliyetler Türkiye tarafından uzun süredir dikkatle izleniyordu. Ankara, bu ilişki trafiği ve büyüyen tehdit sebebiyle hem KDP hem KYB hem de Bağdat’ı defalarca uyardı. Lahor Talabani KYB yönetiminden uzaklaştırılmasına rağmen terör örgütü ile faaliyet yoğunluğu devam ediyor. Bir anlamda Türkiye’den intikam almaya çalışıyor. Türkiye en sonunda tüm sahayı güvenli kılma adına stratejik bir hamle gerçekleştirdi” dedi.

HERKES KAYBEDER

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Bağdat’ın 30 yılı aşkın süredir devam eden PKK terör varlığı konusunda harekete geçmediğini vurgulayan Seman “Bu durum bütün taraflara kaybettiriyor. Irak hükûmeti ve bölgesel idare, başta Kandil ve Sincar olmak üzere bütün bölgeyi tehdit eden terör faaliyetlerine daha fazla göz yummamalı. Türkiye, İran ve Suriye gibi ülkeleri de doğrudan tehdit ediyor. Bu durum bitmek zorunda. Hem biz Irak halkı hem de komşu ülkelerin huzuru ve güvenliği bu tehdidin ortadan kaldırılmasına bağlı” diye konuştu.

Erbil merkezli bölgesel yönetim milletvekillerinden Azad Küreci, bahse konu koridorda kontrolün tamamen PKK’da olduğunu ve yalnızca militan ve cephane değil uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi birçok illegal faaliyetin yürütüldüğünü aktardı. Küreci “Lahor’un görevden alınması sonrası Bafil Talabani, KDP ile iş birliği dâhilinde PKK’ya karşı ortaklık yapma kararlılığında... Türkiye bu konuda yoğun diplomasi yürüttü. Buna ek olarak askerî yolları da terörün sonlandırılması açısından önemsiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 28 Ağustos’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta Mısır, İran gibi ülke liderleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bölgesel güvenlik ve iş birliği toplantısı gerçekleştirilecek.

Kuzey Irak’ta 200 km derinliğe inildi Süleymaniye’ye en kapsamlı hava harekâtı gerçekleşti. Emekli Kurmay Albay Mithat Işık “Örgütün İran sınırına sığınma stratejisi de çöktü” dedi.