Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, bölücü terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken, "Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında 3 teröristin silahlı ile birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Turuncu listedeki terörist İstanbul'da yakalandı Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum sorumlusu ve turuncu listede bulunan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir, İstanbul Ataşehir'de yakalandı

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.