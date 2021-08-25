Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan parlamentosunda kürsüde konuşma yapan iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nden bir milletvekiline muhalefet sıralarından su şişesi fırlatıldı.

HAİNLİKLE SUÇLANDI

Ermenistan'da iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Hayk Sarkisyan parlamentoda yaptığı konuşmasında, eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ı "hainlikle" suçladı.

BİRİRLERİNE SU ŞİŞESİ FIRLATTILAR

Bu sırada parlamento sıralarında oturan Ohanyan ise Sarkisyan'a önce sözlü olarak tepki gösterdi, daha sonra şişe fırlattı. Gerilimin giderek arttığı parlamentoda iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri birbirine girdi.

ASKERLER MÜDAHALE ETTİ

Tansiyonun düşürülememesi üzerine parlamentoya giren askerler milletvekillerini ayırarak kavgayı sonlandırdı.

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