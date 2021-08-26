Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Venezuela’nın batısındaki Merida eyaletinde meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Venezuela halkı ve Hükümeti ile sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Venezuela'dan bir gram dahi peynir gelmedi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen yıl ve bu yıl bugüne kadar Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmediğini bildirdi.

Venezuela ile Kolombiyalı FARC örgütü arasında çatışma: 8 Venezuela askeri öldü, 34 asker yaralandı Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Kolombiya sınırı yakınlarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlarında 8 Venezuela askeri hayatını kaybetti, 34 asker yaralandı.