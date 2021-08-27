Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Kale ilçesinde son dakika 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

YERİN 11.18 KM DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 23.52 sıralarında Kale ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.18 km derinlikte olduğu aktarılırken kent merkezinde hissedilmedi.

Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.21'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem Van'ın Saray ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.