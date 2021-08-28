Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir sebze halinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konusu görüntüye dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Görüntülerin Bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini bildiren Muş, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti.

"KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Skandal görüntüler sonrası bakanlık hareket geçti

Dünyanın meyve sebzesi Türkiye’den gidiyor Dünya genelinde 135 ülke ve bölgeye yaş meyve ve sebze satışı gerçekleştiren ihracatçı, dış satımda artış eğiliminin sürdüğünü ifade ediyor. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, sektörün yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 25 artırdığını, ürünün katma değerini yükseltecek stratejiyle pazarlara ulaşılması gerektiğini söyledi.

Sebze ve meyvedeki fiyat artışları geçici Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemlerde sebze ve meyve fiyatlarında görülen artışın geçici bir durum olduğunu söyledi.