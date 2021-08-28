Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacire Ana'nın başlattığı evlat çığlığı 726. gününde de devam ediyor. Aileler evlatalarını PKK'nın pençesinden kurtarmak için gece gündüz demeden Diyarbakır HDP il binası önünde nöbette.

"HAYATIMIZI MAHVETTİLER"

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl, evladının HDP tarafından kaçırıldığını, bu nedenle oğlunu HDP'den istediğini söyledi. "14 yaşında kaçırdılar çocuğumu. Beynini yıkadılar. Günler geçmiyor. Ne yediğimiz ne içtiğimiz ne de uyuduğumuz belli. Fotoğrafına sarılarak yatıyorum. Oğlumu çok özledim. Hayatımızı mahvettiler." diyen Bingöl, çocuklarının kalem tutan ellerine silah verdiklerini belirtti. Eyleme kararlılıkla devam edeceğini aktaran Bingöl, evladının peşini bırakmayacağını aktardı.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Bingöl, "Evladımı onlar için doğurmadım. Oğlumun gelmesini istiyorum. Dönsün evine." ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET PARTİLERİ HDP'YE DESTEK OLMASAYDI EVLATLARIMIZ GELMİŞTİ"

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da ailelerin çocuklarını HDP'den istediğini söyleyerek, "HDP olmasa PKK da olmaz. Sonuna kadar eylemimize devam edeceğiz." dedi. Aydın, 3 Eylül'de eylemlerinin 3. yılı olacağını, tüm Türkiye'yi eyleme destek çağrısında bulunarak, "Türkiye burada nöbette olacak. Herkes gelsin bize destek olsun. Muhalefet partilerine de sesleniyorum. Onlar da bize destek versin. Neden konu HDP olunca susuyorsunuz? Bazı muhalefet partileri HDP'ye destek vermemiş olsaydı şu an çocuklarımız gelmişti. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Neden bizim yanımızda değiller?" değerlendirmesinde bulundu.

Evlat nöbeti tutan acılı aileler: 3 Eylül'de bütün dünyayı burayı buraya bekliyoruz ​Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, gece de devam ediyor.

Diyarbakır'da evlat nöbeti artık 24 saat Evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak üzere Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan aileler, bundan sonra 24 saat nöbet tutacak.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 712’nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 712’nci gününe girdi.