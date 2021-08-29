Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

‘Sınırlarda tam güvenlik’ stratejisini devreye sokan Türkiye; İran, Suriye ve Irak sınırına ‘güvenlik duvarı’ inşa ederken 378 kilometrelik Ermenistan sınırının 140 kilometrelik kısmına da son teknoloji kamera ve aydınlatma sistemi kurdu. Ayrıca, Ermenistan sınırına 52 adet elektro-optik kule sistemi yerleştirildi. 249 kilometrelik Bulgaristan kara sınırı ile 203 kilometrelik Yunanistan kara sınırında toplam 89 adet elektro-optik kule yapıldı. Proje dâhilinde bugüne kadar Ermenistan, İran, Irak, Suriye, Bulgaristan ve Yunanistan sınırına toplam 330 elektro-optik kule sistemi yerleştirildi. Yüzde 90’ı tamamlanan elektro-optik kuleler, sınır yönetiminde kilit rol oynuyor. Sadece gözetleme amaçlı olmayan kuleler, kara gözetleme radarı, termal kamera, gündüz kamera sistemi, GPS alıcısı, lazer uzaklık ölçer, dijital manyetik pusula gibi sistemleri de bünyesinde barındırıyor. Bu kuleler sayesinde termal kameralar ile en az 10 kilometreden insan algılama, en az 4 kilometreden ise insan tanıma yapılıyor. Gündüz görüş kameralarıyla ise en az 3 kilometreden insan, en az 8 kilometreden araç algılama, en az 1 kilometreden insan tanıma, en az 2 kilometreden araç tanıma gerçekleştiriliyor. Kara sınırlarının yanı sıra deniz sınırlarında da kuş uçurtmayan Türkiye, Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi çerçevesinde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Deniz sınırlarında son teknoloji gözetleme kuleleri, radar sistemleri, deniz gözetleme istasyonu kurulurken bu sene sonuna kadar projenin yüzde 50’lik kısmının tamamlanması planlanıyor.

12 KADEMELİ SINIR GÜVENLİĞİ

Türkiye’nin komşularıyla toplam 11 bin 433 kilometre sınırı bulunuyor. Bu sınırın 2 bin 949 kilometresini kara, 8 bin 484 kilometresini ise deniz sınırları oluşturuyor. Hem kara hem de deniz sınır hattı boyunca kanun dışı giriş-çıkışlar, kaçakçılık faaliyetleri, terörist eylemlerin önlenmesi amacıyla fiziksel engel sistemi ile görüntüleme, gözetme ve uzaktan algılamaya yönelik modern sistemler uygulanıyor. Bu doğrultuda 12 kısımdan oluşan bütüncül bir güvenlik stratejisi izleniyor.

İHA ve SİHA'lar da görevde: Sınırda göçmen alarmı Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, güvenlik güçlerince korunan sınır hattında düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor. Hâlen 295 kilometrelik sınır hattının çalışmaları devam ediyor. Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etabı da başladı. Bölgede SİHA ve İHA’lar da en üst düzeyde kullanılıyor, alınan görüntüler anında güvenlik güçleriyle paylaşılıyor.

İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde! Kuş uçurtmuyorlar Van'da, İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, "hudut namustur" şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.

Bakan Akar: Mehmetçik sınırlara hakim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik sınırlara hakimdir, bu konuda yapılması gerekenleri yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor" dedi.