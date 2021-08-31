Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi ile görüştü
31.08.2021 - 00:36 | Son Güncelleme: 31.08.2021 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : erdoğan,BAE,
801521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/801521.aspx
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