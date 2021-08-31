Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarsus Belediyesi'nin ekipleri tarafından küçük süt üreticilerinden düzenli olarak toplanan sağlıklı ve doğal süt, Halk Marketlerde hijyenik bir şekilde satışa sunuluyor. Ambalaj yerine açık olarak satışa sunulan doğal sütü tüketiciler dilediği miktarda talep ederek satın alabiliyor.

4 TL'DEN SATIŞA SUNULUYOR

Piyasada sütçülerin litresini ortalama 5-6 TL’ye sattıkları süt, Tarsus Belediyesinin Halk Marketlerinde 4 TL’den satışa sunuluyor ve piyasanın altında bir fiyatla alıcısıyla buluşuyor. Ayrıca ‘sütçü saati’ denilen sabah ve akşam saatleri dışında taze süt bulamayan vatandaşlar Halk Marketler aracılığıyla dilediği saatte taze süte ekonomik ve sağlıklı bir şekilde ulaşma imkanına kavuşuyor.

“SADECE SÜT DEĞİL FARKLI ÜRÜNLERDE SATMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

Halk Marketlerde başlayan süt satışlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, daha sağlıklı, güvenilir ve ekonomik süte 4 TL’ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Sadece sütü değil, eti de piyasanın altında fiyatlarla satmaya başlayacağız”

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, her zaman için halkın çıkarına hizmet eden projelerde öncü olacaklarını belirterek, “Halk Marketlerimiz ürün çeşitliliği açısından giderek gelişiyor. Sadece taze süt değil, aynı zamanda kendi üretimimiz olan süt ürünleri, küçük üreticilerin kendi üretimi olan ürünler, kadın kooperatiflerinin kendi el emeği olan ürünler de halk marketlerdeki yerini almış durumda. Bizler tüketiciye ürün sunarken öncelikli olarak sağlıklı ve ekonomik ürünler olmasına dikkat etmenin yanı sıra üreticilerimizi de destekleyerek toplumun üretime olan katkısını destekliyoruz. Bu anlayışla yakın zamanda tıpkı Halk Marketler gibi Et Marketler projemizi de hayata geçirerek sadece sütü değil, eti de piyasanın altında fiyatlarla satmaya başlayacağız” dedi.

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