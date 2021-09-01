Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ve Doğan, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No.lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Kontrollerde nörolojik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Bir, hastanede tedavi altına alındı. Çetin Doğan ise sağlık kontrollerinin ardından cezaevine götürüldü.

28 Şubat paşaları cezaevinde 1997 yılında baskı ve zulümle dindar kesime kan kusturan, ülkeyi 400 milyar dolar zarara uğratan, Refahyol hükûmetini düşürmeye teşebbüs eden 28 Şubat’ın “güçlü” generalleri, haklarında verilen hapis cezalarının kesinleşmesi üzerine birer birer cezaevine konuluyor.

28 Şubat davası: Üç paşa tutuklandı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden üçü tutuklandı. Bu kişiler arasında emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Orgeneral Çevik Bir var.