Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"6 EYLÜL İTİBARIYLA GEREKLİ"

"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."

Öğretmenlerin yüzde 83’ü aşı oldu Milli Eğitim Bakanlığı okulları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 6 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi ülke genelinde okullarda son hazırlıklar tamamlanırken, bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre 24 Ağustos itibarıyla öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu.

Erdoğan açıkladı; Aşısız öğretmenlere haftada 2 test Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde aşı çalışmalarıyla ilgili öğrenciler ve öğretmenlerden istenecek uygulamalar hakkında da konuştu, aşısız öğretmenlere haftada 2 test yapılacak...