Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) göç mutabakatının Afganları kapsayacak şekilde güncellenmesinin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, bu mutabakat çerçevesinde Yunanistan'ın geri gönderdiği düzensiz göçmenler arasında Türkiye'nin ayrım yapmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, bunun karşılığında AB'nin 20 bin kişiden fazla Suriyeliyi kabul ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz. Bu Afganların yarın Afganistan'da güvenlik ve istikrar tesis edilirse bunların gönüllü ve onurlu bir şekilde geri gönderilmesi dahil, Suriyelilerin güvenli bir şekilde Suriye'ye gönderilmesi dahil birçok konuyu kapsayacak şekilde bizim bu mutabakatı güncellememiz lazım. Çünkü bu sorun giderek büyüyor. Soruna da neden oluyor. AB içinde sorunsa Türkiye için de sorun."

Afganların ülkeden tahliyesine ilişkin bir soru üzerine, Ankara'nın tahliyeler konusunda birçok ülkeye yardım ettiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konuda ahlaki ve insani sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi.

"TAHLİYE EDİLEN AFGANLARIN ÜLKEMİZDE KALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Çavuşoğlu, "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz." dedi.

Hollanda'dan kendilerine bu yönde bir teklif gelmediğini kaydeden Çavuşoğlu, ancak farklı ülkelerin tahliyeler sırasında transit olarak Türkiye'yi yakıt ikmali için kullanabileceğini ve Türkiye'nin bu konuda elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Çavuşoğlu: Kapsayıcı hükümet kurulması en büyük temennimizdir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değil Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ortak açıklamalarda bulunuyor. Afganistan'daki son duruma ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir." dedi.