Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kabaktepe, göreve geldikten sonra yürüttükleri çalışmaları anlattı. 2023 seçimlerine şimdiden hazırlandıklarını ifade eden Kabaktepe, kapı kapı dolaşıp her seçmene dokunacaklarını, kırılan varsa gönüllerini alacaklarını ve mutlaka sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi. İstanbul’un bir yönetim kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten İl Başkanı Kabaktepe, vatandaşların da vahim tabloyu giderek daha iyi gördüğünü kaydetti. Kabaktepe, sosyal medya ve gençlere ulaşma konusundaki eksiklerin giderilmesi hususunda da özel çalışma yaptıklarını dile getirdi. Ahmet Mücahid Ören de yedi ay önce göreve gelen Kabaktepe’ye başarılar diledi. Ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan, Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki de hazır bulundu.