Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum ilçesinin Yalıçiftlik Çukurgöl Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar yangına karadan müdahalede bulundu.

SABAHA KARŞI KONTROL ALTINA ALINDI

Sabah itibarıyla iki helikopter yangına havadan müdahale etti. Yapılan üdahaleler sonucu alevler kontrol altına alındı. Bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma alışmaları devam ediyor.

Silivri'de plastik fabrikasında yangın Silivri Değirmenköy'de bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede birçok ekibin müdahalesi sonucu söndürüldü

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Emendere Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Milas'ta yangın, müdahale sürüyor Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.