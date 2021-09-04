Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop'un Erfelek ilçesinde dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi.

İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI

Özel kişiiye ait bir iş yeri bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Çevredekilerin Erfelek Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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