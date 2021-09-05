Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ömer Biltekin Caddesi üzerinde meydana geldi.

TARLAYA UÇTU

Salih Y. kontrolündeki 16 L 1084 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tuzla’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var Tuzla’da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM'de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana gelmişti. Meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

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