Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığınca (MSB) faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Devam eden terörle mücadele çalışmalarına ilişkin rakamları paylaşan Binbaşı Pınar Kara, "Son bir ayda, yurt içi ve sınır ötesinde 6'sı büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere 22 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 455, bu yılın başından itibaren ise 1.865 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" dedi.

Kara, 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar toplam 244 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirterek "Ayrıca, 300'e yakın mağara, sığınak, 600'den fazla mayın, EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.

25 BİN 186 ŞAHIS HUDUDU GEÇMEDEN ENGELLENDİ

Hudut birliklerinin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini, sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını aktaran Kara, şu bilgileri verdi:

Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında muhtemel bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İran sınır hattında 2019'da yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 kişi engellenmiş, 5 bin 16 kişi yakalanmış, 2020'de 127 bin 434 kişi engellenmiş, 185 kişi yakalanmış, 2021'de ise 68 bin 353 kişi engellenmiş, 1.078 kişi yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 kişi yakalanmış, 25 bin 186 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan bu şahısların 54'ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 75'i teröristtir.

TSK'DAN 23 BİN 931 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Bakanlığın tüm birimlerinin, hassasiyet ve belirlenen kriterler çerçevesinde, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadele kapsamında kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Kara, şunları kaydetti: 15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 931 personel ihraç edilmiş, 1.425 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak - 3 Eylül tarihleri arasında 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 140 personel göreve iade edilmiş, 12 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir.

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" denildi.

Bakanlık ayrıca, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde 3 sivili öldürdüğünü, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladığını açıkladı.

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