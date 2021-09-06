Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik endişeleriyle soyadının açıklanmasını istemeyen Nasria isimli Californialı, ülkede kalan Amerikan vatandaşlarının bir yolunu bulup kaçmak istediğini söyledi.

“BURADA MI ÖLECEĞİM?”

Haziran ayında Afganistan’a gelerek bir Afgan’la evlenen ve halen hamile olan Nasria, Amerika’nın Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, “Çoğu zaman ‘Buradan hiç ayrılamayacak mıyım? Burada mı öleceğim? diye endişe ediyorum. Neler olacak bilmiyorum” diye konuştu.

KAPI KAPI DOLAŞIP AMERİKALI ARIYOR

Taliban’ın kapı kapı dolaşıp Amerikalı aradığını kaydeden Nasria, ülkeden kaçmak için binlerce kişiyle birlikte Kabil havaalanına gelmiş, Taliban kaçmasına müsaade etmemişti.

YOLCULARI REHİN ALDI

Öte yandan, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike McCaul da Taliban’ın 6 uçaktaki yolcuları Uluslararası Mezar-ı Şerif Havaalanı’nda durdurduğunu ve yolcuları rehin alarak ABD’den tanınma talebinde bulunduğunu iddia etti.

Taliban, Pencşir'i tamamen kontrolüne aldığını duyurdu Taliban, Afganistan'ın Pencşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini açıkladı.

AB, Taliban'a ilk adımı attı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan’da yeni hükümet kuracak olan Taliban’la iletişim kuracaklarını söyledi.

Beyaz Saray'dan Taliban açıklaması Beyaz Saray, Taliban'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi ile alakalı iddiaları yalanlayarak böyle bir konunun gündeme gelmediğini açıkladı.