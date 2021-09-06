Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan servis sürücüsü Bilal K'nin tedavisi tamamlandı.

SİGORTASIZ ÇALIŞIYORDU

Bilal K, taburcu işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince Çorlu Adliyesi'ne getirildi. Sürücü Bilal K, savcılık ifadesinde, çalıştığı firmada "sigortasız" olarak çalıştığını, ancak şirketin "kadrolu" şoförü olduğunu söyledi.

“GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA KAZA YAPTIĞIMI ANLADIM”

Bariyer kapalıyken hemzemin geçitten geçilmemesi gerektiğini anladığını ve çok pişman olduğunu belirten Bilal K, "Ben bariyerin birini geçip tren rayının üzerine vardığımda da treni görmedim. Ben ışık da görmedim. Tren yolundaki hemzemin geçitteki sesleri yani trenin geldiğine dair ikaz sesini de duymadım. Minibüse trenin çarptığını da hissetmedim. Gözümü açtığımda kaza yaptığımızı anladım." dedi.

TUTUKLANDI

Bu arada Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmada, şüphelinin, kazada kusurlu olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ergene ilçesinde, 4 Eylül Cumartesi günü, Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Bilal K'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarpmıştı. Kazada, araçta bulunan 7 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.

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