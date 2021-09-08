Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Daha önce pilot olarak İstanbul Havalimanı’nda başlatılan uygulamanın yaygınlaştırılması için 25 adet pulmatik cihazı alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının beklentiler raporunda “Havalimanlarında ve sınır kapılarında vatandaşlarımızın zaman kaybı olmadan yurt dışı çıkış harç pulunu, makinelerden (Pulmatik) anında alması ve kontrol noktasına kısa sürede gidebilmesi amacıyla yaklaşık 25 adet cihaz alımı planlanmaktadır. Bu işler için çalıştırılan personel de diğer alanlarda kullanılacak. Ayrıca tahsilatlarda yaşanacak muhtemel kayıp ve kaçağın önüne geçilecek” denildi.

Sınırlarda ‘tam güvenlik stratejisi’ Son dönemde mülteci göçleri ile gündeme gelen doğu sınırlarımızda güvenliği sağlamak üzere tedbirler artırılırken batı sınırlarımız da aynı şekilde son teknolojiyle donatılmış cihazlarla kontrol altında tutuluyor. İran, Suriye ve Irak sınırının yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan ve Ermenistan sınır hattında da çalışmalar artırıldı.