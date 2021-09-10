Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Noterliklerde kimlik sahteciliğini önlemek amacıyla parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin uygulanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Ankara’da 7, 12, 43, 61, 71 ve 74. noterlikler pilot olarak seçildi. Adalet Bakanı Gül, Keçiören ilçesindeki Ankara 74. Noterliğinde sistemin tanıtımını yaparak ilk örnek uygulamayı yerinde takip etti. İlk örnek işlem, Ankara 74. Noteri Hayrünnisa Zeren’in T.C. kimlik kartı ve parmak iziyle yapıldı. Adalet Bakanı Gül, noterlik hizmetleriyle ilgili çok önemli bir pilot uygulamaya şahit olduklarını söyledi. Noterlik hizmetlerinin vatandaşlar için güvenli bir sistem anlamına geldiğini belirten Gül, şöyle devam etti: Noterlikte vatandaşlarımız bazı iş ve işlemlerde mağduriyetlere maruz kalabiliyordu. Kötü niyetli bazı kişilerin işlemleri, uygulamalarında vatandaşlarımızın mali ya da hukuki birtakım sıkıntılar yaşadığına şahitlik ediyorduk. Özellikle tüm bu uygulamalara, haksızlığa son vermek adına çok önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yeni kimlik kartlarımızda çip uygulaması var biliyorsunuz, burada parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi uygulamasını pilot olarak başlatıyoruz. Uygulamanın, 2022’de tüm noterliklerde hayata geçmesini bekliyoruz. Noterlik işlemleri ne kadar güvenli olursa mahkemelere giden ihtilaflar, vatandaşlarımızın diğer vatandaşla ihtilafı daha da azalır.

Noterlerde 'parmak izi' dönemi başladı Noterliklerde başta tapuda sahtecilik olmak üzere pek çok işlemde usulsüzlüğün önüne geçmesi planan ve 2022 yılında hayata geçirilmesi öngörülen parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulaması başladı.