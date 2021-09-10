Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomik gelişmelere değindi.

Erdoğan, corona virüs salgını döneminde tüm ülkeler küçülürken, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda olumlu yönde ayrıştığını söyledi.

''BÜYÜMEDE REKOR ÜZERİNE REKOR KIRIYORUZ''

''Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı'' diyen Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası rezervlerinin 118 milyar doları bulduğunu belirtti.

Enflasyon mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı.

''ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALIP, FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ''

Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diye sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.

''ÖDENECEK BEDELLERİ ÖDEDİK, KATLANILACAK TÜM SIKINTILARA KATLANDIK''

Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir."