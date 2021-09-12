Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadına yönelik şiddetin engellemesi için yeni bir atım atılarak Ateşli Silahlar Yönetmeliği değiştirildi.

YENİ ÖNLEMLER ALINDI

Yapılan değişikliğe göre kadına şiddet nedeniyle tedbir kararı alınan kişilerin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı askıya alınacak ve silahı da ‘emanete’ alınacak. Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar infazın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat başvurusu yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri de silah ruhsatı alabilecek. Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Başkanı, üyeleri de silah taşıyabilecek.

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