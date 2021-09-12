Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Koca, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı darbe tecrübeleri sebebiyle yıllarını kaybettiğini söyleyerek, bir daha ülkenin geleceğinde darbe olmayacaını belirtti.

" DEMOKRASİ RUHUMUZ DİPDİRİ"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980 darbesi, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal oldu. 15 Temmuz gecesi yeni bir darbeye geçit vermeyerek, darbecilikle de hesaplaşmamızı yaptık. Demokrasi ruhumuz dipdiri. Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

'Yunanistan'ın Doğu Akdeniz provokasyonu 12 Eylül mirası' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sempozyumdaki konuşmasında, "Darbe Türkiye'nin on yıllarını çalmıştır. 12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir. 12 Eylül cuntasına bedel ve beyin olanlar ise, tek kelimeyle zalimdir. Yunanistan, bugün Doğu Akdeniz'de provokasyonlarına devam ediyorsa bu 12 Eylül'ün mirasıdır" dedi.

Bakan Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 12 Eylül paylaşımında bulundu.