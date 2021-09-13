Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de etkili olan Conson tayfununu sonrası vefat eden vatandaşlar için bir başsağlığı mesajı paylaştı.

"DOST FİLİPİNLER HALKI İÇİN TAZİYE"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'i etkisi altına alan Conson Tayfunu'nun çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, ayrıca meydana gelen maddi hasarın üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Filipinler halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde etkili olan Conson Tayfunu nedeniyle yaklaşık 9 bin binanın zarar gördüğü ve ulaşımın aksadığı belirtilmişti.

Tayfunun yol açtığı afet ve kazalarda 14 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 17'ye çıktığı bildirilen açıklamada, kayıp 7 kişinin arandığı ve 24 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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